***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355Transferler6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455Dönem Karı (Zararı)-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -31.545.455 3.525.393.900 3.525.393.900Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Transferler4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069Dönem Karı (Zararı)-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -9.065.069 3.851.162.009 3.851.162.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.057.523 145.295.609Dönem Karı (Zararı)-9.065.069 -31.545.455Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler127.933.501 173.957.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.714.482 1.493.869Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 1.140.432 2.850.300Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.140.432 2.850.300Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler509.921 1.699.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 509.921 491.748Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.207.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler100.301.748 143.392.285Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -4.906.582 -8.192.774Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 105.208.330 151.585.059Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.546.895 18.106.857Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.774.283 7.675.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -2.740.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -2.889.788 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -23.884.495 10.415.952Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.505.694 -1.261.591İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.505.694 -1.261.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler99.339.536 -5.797.019Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.783.517 -23.687.641İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-658.031 1.979.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.441.548 -25.666.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler98.268 -3.855.662İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)325.000 1.035.610İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-226.732 -4.891.272Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -4.426.958Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler222.981.147 106.888.277Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.385.791 3.354.494Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.538.191 -15.110.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.462.945 -5.174.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-75.246 -9.935.956Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-102.204.070 -88.014.823Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-102.204.070 -88.014.823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler891.623 -6.311.077İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)891.623 -6.311.077Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 4.582.320Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-20.011.721 -4.296.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.953.172 25.080.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.616.687 23.305.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.336.485 1.775.182Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları218.207.968 136.614.943Alınan Faiz5,19 6.114.931 8.800.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -265.376 -120.206YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.327.398 -10.398.821Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -901.827 -464.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-297.236 -7.488Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-604.591 -456.562Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.425.571 -9.934.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-527.240.575 -137.408.490Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 233.236.250 1.071.072.948Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -665.359.387 -1.049.288.932Türev Araçlardan Nakit Girişleri12.951.242 9.919.208Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-6.529.072 0Ödenen Faiz7 -101.539.608 -169.111.714YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-314.510.450 -2.511.702Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.715.484 -19.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.794.966 -2.531.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ386.968.340 53.467.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ81.173.374 50.935.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 81.412.072 388.415.387Finansal Yatırımlar6 0 173.465.888Ticari Alacaklar8 128.053.021 116.530.503İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 3.722.530 3.064.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar124.330.491 113.466.004Diğer Alacaklar9 7.087.020 5.685.288İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 1.175.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.912.020 5.685.288Türev Araçlar6 55.991.436 42.367.396Stoklar11 265.565.990