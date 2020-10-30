***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:22
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455
Dönem Karı (Zararı)
-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -31.545.455 3.525.393.900 3.525.393.900
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069
Dönem Karı (Zararı)
-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -9.065.069 3.851.162.009 3.851.162.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.057.523 145.295.609
Dönem Karı (Zararı)
-9.065.069 -31.545.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.933.501 173.957.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.714.482 1.493.869
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.140.432 2.850.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.140.432 2.850.300
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
509.921 1.699.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 509.921 491.748
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.207.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.301.748 143.392.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.906.582 -8.192.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 105.208.330 151.585.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.546.895 18.106.857
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.774.283 7.675.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -2.740.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.889.788 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -23.884.495 10.415.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.505.694 -1.261.591
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.505.694 -1.261.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
99.339.536 -5.797.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.783.517 -23.687.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-658.031 1.979.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.441.548 -25.666.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.268 -3.855.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
325.000 1.035.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-226.732 -4.891.272
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -4.426.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
222.981.147 106.888.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.385.791 3.354.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.538.191 -15.110.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.462.945 -5.174.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.246 -9.935.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-102.204.070 -88.014.823
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-102.204.070 -88.014.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
891.623 -6.311.077
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
891.623 -6.311.077
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 4.582.320
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-20.011.721 -4.296.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.953.172 25.080.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.616.687 23.305.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.336.485 1.775.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.207.968 136.614.943
Alınan Faiz
5,19 6.114.931 8.800.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -265.376 -120.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.327.398 -10.398.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -901.827 -464.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-297.236 -7.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-604.591 -456.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.425.571 -9.934.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-527.240.575 -137.408.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 233.236.250 1.071.072.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -665.359.387 -1.049.288.932
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
12.951.242 9.919.208
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.529.072 0
Ödenen Faiz
7 -101.539.608 -169.111.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-314.510.450 -2.511.702
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.715.484 -19.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.794.966 -2.531.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
386.968.340 53.467.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.173.374 50.935.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 81.412.072 388.415.387
Finansal Yatırımlar
6 0 173.465.888
Ticari Alacaklar
8 128.053.021 116.530.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.722.530 3.064.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.330.491 113.466.004
Diğer Alacaklar
9 7.087.020 5.685.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 1.175.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.912.020 5.685.288
Türev Araçlar
6 55.991.436 42.367.396
Stoklar
11 265.565.990