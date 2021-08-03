***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Transferler4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.907.689 -11.907.689 -11.907.689Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -11.907.689 3.848.319.389 3.848.319.389Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Transferler248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.614.283 -4.614.283 -4.614.283Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 -4.614.283 4.126.339.523 4.126.339.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.475.558 73.619.887Dönem Karı (Zararı)-4.614.283 -11.907.689Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.622.589 72.343.902Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.192.727 1.134.109Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler972.367 424.423Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 972.367 424.423Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler423.243 548.752Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 423.243 548.752Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.610.633 71.109.018Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.322.406 -3.671.278Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 77.933.039 74.780.296Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.620.435 14.475.510Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.524.497 -14.292.742Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 1.374.796 -3.682.135Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -22.899.293 -10.610.607Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-672.319 -1.055.168İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -672.319 -1.055.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.080.098 8.204.424Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler312.678 -5.822.626İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-691.197 410.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.003.875 -6.232.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler862.841 691.780İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.175.000 325.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-312.159 366.780Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler24.230.842 84.808.948Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.362.009 1.914.856Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.126.784 -31.469.387İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.336 -31.952.778İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.097.448 483.391Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler30.126.859 -42.290.855Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)30.126.859 -42.290.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-602.586 1.195.695İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-602.586 1.195.695Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.646.746 -19.890.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.968.565 19.066.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-92.743 12.654.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.875.822 6.411.620Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları102.088.404 68.640.637Alınan Faiz5,19 2.387.154 5.102.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 0 -122.859YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.685.438 -9.681.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.457.786 -897.327Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-969.808 -297.236Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-487.978 -600.091Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.727.652 -8.783.892Alınan Temettüler500.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.809.487 -418.417.073Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.242.943.851 233.236.250Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.239.780.055 -582.123.137Türev Araçlardan Nakit Girişleri18.336.846 12.951.242Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.513.785 -3.826.878Ödenen Faiz7 -65.796.344 -78.654.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.019.367 -354.478.405Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.805.741 16.960.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.213.626 -337.517.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.915.973 386.968.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 47.702.347 49.450.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 47.877.715 59.156.089Ticari Alacaklar8 129.339.667 125.644.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.874.674 2.183.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar126.464.993 123.460.944Diğer Alacaklar9 5.511.214 6.374.055İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 1.175.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.511.214 5.199.055Türev Araçlar6 29.785.693 33.617.110Stoklar11 197.003.832 234.619.247Peşin Ödenmiş Giderler16 33.992.818 5.234.925İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.709.441 211.610İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.283.377 5.023.315Diğer Dönen Varlıklar16 356.533 263.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar356.533 263.790ARA TOPLAM443.867.472 464.909.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR443.867.472 464.909.637DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 229.197.163 230.571.960Ticari Alacaklar8 8.222.814 13.203.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.222.814 13.203.105Stoklar11 341.386.787 200.107.126Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.457.613 4.285.294Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.947.448.656 3.942.624.436Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 259.623.830 318.570.000Maddi Duran Varlıklar12 41.455.387 41.395.040Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.144.411 939.699Peşin Ödenmiş Giderler16 9.403.286 8.799.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.403.286 8.799.170TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.842.339.947 4.760.495.830TOPLAM VARLIKLAR5.286.207.419 5.225.405.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 712.742.002 446.021.370İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 320.823.478 222.657.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar391.918.524 223.363.929Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 231.793.177 437.419.301İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 231.793.177 235.880.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 201.538.655Ticari Borçlar8 10.168.042 8.041.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.926.202 2.896.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.241.840 5.144.402Diğer Borçlar9 10.771.936 11.374.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 10.771.936 11.374.522Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler68.140.008 38.013.150Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 68.140.008 38.013.150Türev Araçlar6 0 9.907.650Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 460.274 2.107.021İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 142.311 47.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)317.963 2.059.908Kısa Vadeli Karşılıklar7.358.196 7.207.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 579.085 459.525Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.779.111 6.748.121Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 554.071 2.460.885ARA TOPLAM1.041.987.706 962.552.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.041.987.706 962.552.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 115.215.882 129.538.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 115.215.882 129.538.235Uzun Vadeli Karşılıklar2.664.308 2.360.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.664.308 2.360.623TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.880.190 131.898.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.159.867.896 1.094.451.661ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.126.339.523 4.130.953.806Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.791.881 40.791.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.094.769 41.094.769Diğer Kazançlar (Kayıplar)-302.888 -302.888Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 71.190.580 70.941.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.819.651.274 2.553.397.882Net Dönem Karı veya Zararı-4.614.283 266.502.003TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.126.339.523 4.130.953.806TOPLAM KAYNAKLAR5.286.207.419 5.225.405.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 165.916.171 219.934.545 93.884.211 149.071.946Satışların Maliyeti19 -66.289.974 -120.044.900 -39.720.170 -96.155.409TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.626.197 99.889.645 54.164.041 52.916.537BRÜT KAR (ZARAR)99.626.197 99.889.645 54.164.041 52.916.537Genel Yönetim Giderleri20 -18.034.870 -17.467.838 -10.312.204 -9.256.213Pazarlama Giderleri20 -3.140.588 -3.977.691 -1.602.229 -1.027.181Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.767.334 7.543.577 2.237.735 5.345.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.996.630 -2.273.879 -620.855 3.153.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.221.443 83.713.814 43.866.488 51.132.237Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 672.319 1.055.168 371.099 605.813FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.893.762 84.768.982 44.237.587 51.738.050Finansman Gelirleri22 22.899.293 10.610.607 -3.152.570 3.493.383Finansman Giderleri22 -111.407.338 -107.287.278 -49.297.663 -46.400.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442DÖNEM KARI (ZARARI)-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00005000 -0,00012000 -0,00009000 0,00009000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954546BIST