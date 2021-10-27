***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:21
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -9.065.069 3.851.162.009 3.851.162.009
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806
Transferler
248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.751.932 10.751.932 10.751.932
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 10.751.932 4.141.705.738 4.141.705.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
220.484.741 224.057.523
Dönem Karı (Zararı)
10.751.932 -9.065.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.049.430 127.933.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.831.959 1.714.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
ışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 584.510 509.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.204.772 100.301.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.111.216 -2.889.788
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -17.372.121 -23.884.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.320.219 -1.505.694
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.320.219 -1.505.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.810.877 99.339.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.798.179 3.783.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-764.423 -658.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.562.602 4.441.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
900.816 98.268
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.175.000 325.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274.184 -226.732
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.276.061 222.981.147
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.269.721 2.385.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.963.021 -30.538.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-591.535 -30.462.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.554.556 -75.246
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
55.098.229 -102.204.070
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
55.098.229 -102.204.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
568.200 891.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
568.200 891.623
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.799.398 -20.011.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.724.510 21.953.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.537.089 12.616.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.812.579 9.336.485
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
217.612.239 218.207.968
Alınan Faiz
5,19 2.900.804 6.114.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -28.302 -265.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.819.472 -11.327.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.746.925 -901.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-997.287 -297.236
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-749.638 -604.591
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.572.547 -10.425.571
Alınan Temettüler
500.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.893.258 -527.240.575
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.695.537.851 233.236.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.680.930.966 -665.359.387
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19.643.527 12.951.242
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.513.785 -6.529.072
Ödenen Faiz
7 -106.629.885 -101.539.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.772.011 -314.510.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.503.013 8.715.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.275.024 -305.794.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.915.973 386.968.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 102.190.997 81.173.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 102.581.117 59.156.089
Ticari Alacaklar
8 118.831.774 125.644.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.947.900 2.183.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
115.883.874 123.460.944
Diğer Alacaklar
9 5.473.239 6.374.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 1.175.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.473.239 5.199.055
Türev Araçlar
6 24.090.787 33.617.110
Stoklar
11 192.061.928 234.619.247
Peşin Ödenmiş Giderler
16 32.669.713 5.234.925
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 954.472 211.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.715.241 5.023.315
Diğer Dönen Varlıklar
16 41.395.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.247.293 939.699
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.634.103 8.799.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.634.103 8.799.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.859.877.331 4.760.495.830
TOPLAM VARLIKLAR
5.344.386.772 5.225.405.467
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 617.072.177 446.021.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 308.031.321 222.657.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
309.040.856 223.363.929
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 337.662.295 437.419.301
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 235.301.462 235.880.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.360.833 201.538.655
Ticari Borçlar
8 10.004.279 8.041.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.305.331 2.896.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.698.948 5.144.402
Diğer Borçlar
9 11.942.717 11.374.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.942.717 11.374.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
93.111.378 38.013.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 93.111.378 38.013.150
Türev Araçlar
6 1.138.948 9.907.650
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 307.623 2.107.021
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 100.746 47.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
206.877 2.059.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.856.250 7.207.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 472.210 459.525
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.384.040 6.748.121
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.637.541 2.460.885
ARA TOPLAM
1.082.733.208 962.552.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.733.208 962.552.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 117.043.678 129.538.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 117.043.678 129.538.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.904.148 2.360.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.904.148 2.360.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.947.826 131.898.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.681.034 1.094.451.661
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.141.705.738 4.130.953.806
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.791.881 40.791.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.094.769 41.094.769
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-302.888 -302.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 71.190.580 70.941.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.819.651.274 2.553.397.882
Net Dönem Karı veya Zararı
10.751.932 266.502.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.141.705.738 4.130.953.806
TOPLAM KAYNAKLAR
5.344.386.772 5.225.405.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 286.534.519 444.892.579 120.618.348 224.958.034
Satışların Maliyeti
19 -117.325.582 -290.937.616 -51.035.608 -170.892.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.208.937 153.954.963 69.582.740 54.065.318
BRÜT KAR (ZARAR)
169.208.937 153.954.963 69.582.740 54.065.318
Genel Yönetim Giderleri
20 -24.170.149 -24.058.783 -6.135.279 -6.590.945
Pazarlama Giderleri
20 -4.723.819 -5.370.235 -1.583.231 -1.392.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.260.414 11.121.683 1.493.080 3.578.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.733.767 -2.566.813 -737.137 -292.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.841.616 133.080.815 62.620.173 49.367.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.320.219 1.505.694 647.899 450.526
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
147.161.835 134.586.509 63.268.072 49.817.527
Finansman Gelirleri
22 17.372.121 23.884.495 -5.527.172 13.273.888
Finansman Giderleri
22 -153.782.024 -167.536.073 -42.374.686 -60.248.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,00010000 -0,00010000 0,00020000 0,00003000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972948
BIST