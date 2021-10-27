***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Transferler4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -9.065.069 3.851.162.009 3.851.162.009Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Transferler248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.751.932 10.751.932 10.751.932Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 10.751.932 4.141.705.738 4.141.705.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI220.484.741 224.057.523Dönem Karı (Zararı)10.751.932 -9.065.069Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130.049.430 127.933.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.831.959 1.714.482Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmelerışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 584.510 509.921Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler114.204.772 100.301.748Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler2.111.216 -2.889.788Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -17.372.121 -23.884.495Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.320.219 -1.505.694İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.320.219 -1.505.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler76.810.877 99.339.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.798.179 3.783.517İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-764.423 -658.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.562.602 4.441.548Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler900.816 98.268İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.175.000 325.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-274.184 -226.732Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler39.276.061 222.981.147Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-28.269.721 2.385.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.963.021 -30.538.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-591.535 -30.462.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.554.556 -75.246Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler55.098.229 -102.204.070Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)55.098.229 -102.204.070Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler568.200 891.623İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)568.200 891.623Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.799.398 -20.011.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.724.510 21.953.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.537.089 12.616.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.812.579 9.336.485Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları217.612.239 218.207.968Alınan Faiz5,19 2.900.804 6.114.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -28.302 -265.376YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-110.819.472 -11.327.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.746.925 -901.827Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-997.287 -297.236Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-749.638 -604.591Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.572.547 -10.425.571Alınan Temettüler500.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.893.258 -527.240.575Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.695.537.851 233.236.250Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.680.930.966 -665.359.387Türev Araçlardan Nakit Girişleri19.643.527 12.951.242Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.513.785 -6.529.072Ödenen Faiz7 -106.629.885 -101.539.608YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.772.011 -314.510.450Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.503.013 8.715.484NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.275.024 -305.794.966DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.915.973 386.968.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 102.190.997 81.173.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 102.581.117 59.156.089Ticari Alacaklar8 118.831.774 125.644.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.947.900 2.183.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar115.883.874 123.460.944Diğer Alacaklar9 5.473.239 6.374.055İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 1.175.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.473.239 5.199.055Türev Araçlar6 24.090.787 33.617.110Stoklar11 192.061.928 234.619.247Peşin Ödenmiş Giderler16 32.669.713 5.234.925İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 954.472 211.610İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.715.241 5.023.315Diğer Dönen Varlıklar16 41.395.040Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.247.293 939.699Peşin Ödenmiş Giderler16 9.634.103 8.799.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.634.103 8.799.170TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.859.877.331 4.760.495.830TOPLAM VARLIKLAR5.344.386.772 5.225.405.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 617.072.177 446.021.370İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 308.031.321 222.657.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar309.040.856 223.363.929Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 337.662.295 437.419.301İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 235.301.462 235.880.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.360.833 201.538.655Ticari Borçlar8 10.004.279 8.041.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.305.331 2.896.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.698.948 5.144.402Diğer Borçlar9 11.942.717 11.374.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.942.717 11.374.522Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler93.111.378 38.013.150Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 93.111.378 38.013.150Türev Araçlar6 1.138.948 9.907.650Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 307.623 2.107.021İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 100.746 47.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)206.877 2.059.908Kısa Vadeli Karşılıklar8.856.250 7.207.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 472.210 459.525Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.384.040 6.748.121Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.637.541 2.460.885ARA TOPLAM1.082.733.208 962.552.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.082.733.208 962.552.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 117.043.678 129.538.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 117.043.678 129.538.235Uzun Vadeli Karşılıklar2.904.148 2.360.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.904.148 2.360.623TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.947.826 131.898.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.202.681.034 1.094.451.661ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.141.705.738 4.130.953.806Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.791.881 40.791.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.094.769 41.094.769Diğer Kazançlar (Kayıplar)-302.888 -302.888Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 71.190.580 70.941.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.819.651.274 2.553.397.882Net Dönem Karı veya Zararı10.751.932 266.502.003TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.141.705.738 4.130.953.806TOPLAM KAYNAKLAR5.344.386.772 5.225.405.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 286.534.519 444.892.579 120.618.348 224.958.034Satışların Maliyeti19 -117.325.582 -290.937.616 -51.035.608 -170.892.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)169.208.937 153.954.963 69.582.740 54.065.318BRÜT KAR (ZARAR)169.208.937 153.954.963 69.582.740 54.065.318Genel Yönetim Giderleri20 -24.170.149 -24.058.783 -6.135.279 -6.590.945Pazarlama Giderleri20 -4.723.819 -5.370.235 -1.583.231 -1.392.544Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.260.414 11.121.683 1.493.080 3.578.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.733.767 -2.566.813 -737.137 -292.934ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)145.841.616 133.080.815 62.620.173 49.367.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.320.219 1.505.694 647.899 450.526FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)147.161.835 134.586.509 63.268.072 49.817.527Finansman Gelirleri22 17.372.121 23.884.495 -5.527.172 13.273.888Finansman Giderleri22 -153.782.024 -167.536.073 -42.374.686 -60.248.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620DÖNEM KARI (ZARARI)10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,00010000 -0,00010000 0,00020000 0,00003000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.751.932 -9.065.069 15.366.214 2.842.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972948BIST