***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Transferler248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.598.363 3.598.363 3.598.363Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 3.598.363 4.134.552.169 4.134.552.169Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 71.190.580 2.819.651.274 1.329.919.890 5.475.662.879 5.475.662.879Transferler6.602.238 1.323.317.652 -1.329.919.890 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.107.616 66.107.616 66.107.616Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 77.792.818 4.142.968.926 66.107.616 5.541.770.495 5.541.770.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.020.642 13.508.016Dönem Karı (Zararı)66.107.616 3.598.363Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.984.148 32.457.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 683.347 594.464Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-82.434 472.521Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -82.434 472.521Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.556.314 324.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.556.314 324.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.973.456 35.245.192Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -4.328.095 -717.945Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 26.301.551 35.963.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.819.894 21.419.848Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.921.309 -25.297.922Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 984.653 753.941Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -2.905.962 -26.051.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.405.332 -301.220İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.405.332 -301.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-170.179.095 -23.415.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.981.451 -1.411.634İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-373.576 -472.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.607.875 -939.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.382 538.587İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.175.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.382 -636.413Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-193.983.115 4.540.728Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.728.750 -27.458.241Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.938.524 1.141.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.660.483 1.631.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)278.041 -489.554Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15.807.299 -881.485Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)15.807.299 -881.485Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.659.553 -1.262.005İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.659.553 -1.262.005Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.012.808 -1.144.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.168.419 2.521.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.862.878 -14.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.031.297 2.535.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-87.087.331 12.639.890Alınan Faiz5,19 4.166.288 868.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -99.599 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.661.854 -4.125.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.168.307 -1.046.819Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-565.136 -711.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-603.171 -335.468Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.493.547 -3.078.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI292.466.202 -18.375.198Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 540.081.950 551.792.940Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -200.685.450 -543.758.966Türev Araçlardan Nakit Girişleri8.523.189 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -1.513.785Ödenen Faiz7 -55.453.487 -24.895.387YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.783.706 -8.992.688Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.819.894 4.666.917NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)152.603.600 -4.325.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 137.997.601 58.915.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 290.601.201 54.590.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 291.328.349 138.562.954Ticari Alacaklar8 113.708.495 109.092.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.743.243 2.369.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar110.965.252 106.722.817Diğer Alacaklar9 5.633.150 5.560.768İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.633.150 5.560.768Türev Araçlar6 22.432.282 28.049.500Stoklar11 131.237.024 139.873.007Peşin Ödenmiş Giderler16 70.979.881 68.485.450İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 3.330.377 229.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler67.649.504 68.256.358Diğer Dönen Varlıklar16 11.500.304 2.637.426ARA TOPLAM646.819.485 492.261.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR646.819.485 492.261.589DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 271.800.844 272.785.497Ticari Alacaklar8 2.976.228 3.528.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.976.228 3.528.353Stoklar11 605.411.420 381.236.548Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 7.173.734 5.768.402Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 4.983.532.776 4.979.646.022Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 542.659.085 474.465.000Maddi Duran Varlıklar12 55.463.722 55.492.519Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.763.569 1.249.812Peşin Ödenmiş Giderler16 10.121.875 9.887.556İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.121.875 9.887.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.480.903.253 6.184.059.709TOPLAM VARLIKLAR7.127.722.738 6.676.321.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.090.259.512 840.482.361İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 733.662.381 442.594.531İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar356.597.131 397.887.830Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 180.363.457 5.645.663İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 5.517.071 5.645.663İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadel 7 174.846.386 0Ticari Borçlar8 14.488.553 10.550.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 7.971.317 4.310.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 6.517.236 6.239.195Diğer Borçlar9 17.797.253 16.137.729İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 17.797.253 16.137.729Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler114.122.403 98.315.105Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 114.122.403 98.315.105Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 23.686.319 18.673.511İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 72.745 56.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.613.574 18.616.740Kısa Vadeli Karşılıklar10.469.257 6.517.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 879.883 496.510Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.589.374 6.020.969Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 13.539.256 4.076.336ARA TOPLAM1.464.726.010 1.000.398.213TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.464.726.010 1.000.398.213UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 117.000.002 197.107.317İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 117.000.002 117.000.002İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 80.107.315Uzun Vadeli Karşılıklar4.226.231 3.152.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.226.231 3.152.889TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.226.233 200.260.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.585.952.243 1.200.658.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.541.770.495 5.475.662.879Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.581.064 55.581.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.043.574 56.043.574Diğer Kazançlar (Kayıplar)-462.510 -462.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 77.792.818 71.190.580Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 4.142.968.926 2.819.651.274Net Dönem Karı veya Zararı66.107.616 1.329.919.890TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.475.662.879TOPLAM KAYNAKLAR7.127.722.738 6.676.321.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 139.481.365 72.031.960Satışların Maliyeti19 -43.861.149 -26.569.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.620.216 45.462.156BRÜT KAR (ZARAR)95.620.216 45.462.156Genel Yönetim Giderleri20 -9.834.602 -7.722.666Pazarlama Giderleri20 -4.475.639 -1.538.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.896.952 4.529.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.083.372 -1.375.775ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.123.555 39.354.955Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.405.332 301.220FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARA 22 -26.327.233 -62.109.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.107.616 3.598.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)66.107.616 3.598.363DÖNEM KARI (ZARARI)66.107.616 3.598.363Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.107.616 3.598.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,00070000 0,00003000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.107.616 3.598.363Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları66.107.616 3.598.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025789BIST