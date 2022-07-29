***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Transferler248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.614.283 -4.614.283 -4.614.283Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 -4.614.283 4.126.339.523 4.126.339.523Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 71.190.580 2.819.651.274 1.329.919.890 5.475.662.879 5.475.662.879Transferler6.602.238 1.323.317.652 -1.323.919.890 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)133.182.628 133.182.628 133.182.628Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 77.792.818 4.142.968.926 133.182.628 5.608.845.507 5.608.845.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.048.339 104.475.558Dönem Karı (Zararı)133.182.628 -4.614.283Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.212.450 82.622.589Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.413.042 1.192.727Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-250.813 972.367Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -250.813 972.367Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.807.941 423.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.807.941 423.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.726.253 75.610.633Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -7.046.703 -2.322.406Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 71.772.956 77.933.039Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-16.548.505 26.620.435Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.912.009 -21.524.497Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 2.019.399 1.374.796Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 5.892.610 -22.899.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.847.477 -672.319İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -2.847.477 -672.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-259.726.606 24.080.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.806.575 312.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-597.886 -691.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.208.689 1.003.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.331.100 862.841İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.175.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.331.100 -312.159Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-274.398.700 24.230.842Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)65.276 2.126.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.948.997 29.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.016.279 2.097.448Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler13.790.706 30.126.859Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)13.790.706 30.126.859Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.568.880 -602.586İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.568.880 -602.586Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.489.638 -1.646.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.172.620 -1.968.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.097.098 -92.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.924.478 -1.875.822Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.331.528 102.088.404Alınan Faiz5,19 7.437.833 2.387.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -154.644 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-118.866.883 -76.685.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.197.520 -1.457.786Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-567.220 -969.808Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-630.300 -487.978Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-118.169.363 -75.727.652Alınan Temettüler500.000 500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI387.523.214 -45.809.487Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 939.574.950 1.242.943.851Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -450.685.450 -1.239.780.055Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 18.336.846Türev Araçlardan Nakit Çıkışları17.658.180 -1.513.785Ödenen Faiz7 -119.024.466 -65.796.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205.607.992 -18.019.367Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.548.505 6.805.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.156.497 -11.213.626DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 137.997.601 58.915.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 360.154.098 47.702.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 360.328.321 138.562.954Ticari Alacaklar8 120.605.898 109.092.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.967.553 2.369.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar117.638.345 106.722.817Diğer Alacaklar9 6.891.868 5.560.768İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.891.868 5.560.768Türev Araçlar6 14.055.683 28.049.500Stoklar11 126.263.559 139.873.007Peşin Ödenmiş Giderler16 65.269.994 68.485.450İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 2.738.075 229.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler62.531.919 68.256.358Diğer Dönen Varlıklar16 17.734.524 2.637.426ARA TOPLAM711.149.847 492.261.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR711.149.847 492.261.589DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 270.766.098 272.785.497Ticari Alacaklar8 1.072.328 3.528.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.072.328 3.528.353Stoklar11 693.951.506 381.236.548Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 8.115.879 5.768.402Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 4.986.975.888 4.979.646.022Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 621.206.462 474.465.000Maddi Duran Varlıklar12 54.822.198 55.492.519Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.704.611 1.249.812Peşin Ödenmiş Giderler16 10.935.123 9.887.556İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.935.123 9.887.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.649.550.093 6.184.059.709TOPLAM VARLIKLAR7.360.699.940 6.676.321.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.240.850.220 840.482.361İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 632.420.707 442.594.531İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar608.429.513 397.887.830Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 188.530.716 5.645.663İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 5.580.020 5.645.663İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.950.696 0Ticari Borçlar8 13.515.305 10.550.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 6.259.831 4.310.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.255.474 6.239.195Diğer Borçlar9 21.706.580 16.137.729İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 21.706.580 16.137.729Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler112.105.810 98.315.105Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 112.105.810 98.315.105Türev Araçlar6 9.556.972 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 31.163.150 18.673.511İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 202.971 56.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.960.179 18.616.740Kısa Vadeli Karşılıklar5.768.526 6.517.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.009.030 496.510Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.759.496 6.020.969Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 7.363.486 4.076.336ARA TOPLAM1.630.560.765 1.000.398.213TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.630.560.765 1.000.398.213UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 117.000.002 197.107.317İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 117.000.002 117.000.002İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 0 80.107.315Uzun Vadeli Karşılıklar4.293.666 3.152.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.293.666 3.152.889TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.293.668 200.260.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.751.854.433 1.200.658.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.608.845.507 5.475.662.879Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.581.064 55.581.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.043.574 56.043.574Diğer Kazançlar (Kayıplar)-462.510 -462.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 77.792.818 71.190.580Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 4.142.968.926 2.819.651.274Net Dönem Karı veya Zararı133.182.628 1.329.919.890TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.608.845.507 5.475.662.879TOPLAM KAYNAKLAR7.360.699.940 6.676.321.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 311.235.233 165.916.171 171.753.868 93.884.211Satışların Maliyeti19 -87.677.782 -66.289.974 -43.816.633 -39.720.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)223.557.451 99.626.197 127.937.235 54.164.041BRÜT KAR (ZARAR)223.557.451 99.626.197 127.937.235 54.164.041Genel Yönetim Giderleri20 -23.299.503 -18.034.870 -13.464.901 -10.312.204Pazarlama Giderleri20 -11.425.522 -3.140.588 -6.949.883 -1.602.229Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 21.301.072 6.767.334 13.404.120 2.237.735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.118.118 -1.996.630 -1.034.746 -620.855ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.015.380 83.221.443 119.891.825 43.866.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 2.847.477 672.319 1.442.145 371.099FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)210.862.857 83.893.762 121.333.970 44.237.587Finansman Gelirleri22 0 22.899.293 -2.905.962 -3.152.570Finansman Giderleri22 -77.680.229 -111.407.338 -51.352.996 -49.297.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646DÖNEM KARI (ZARARI)133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,00140000 -0,00005000 0,00070000 -0,00009000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049414BIST