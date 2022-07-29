***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 18:19
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806
Transferler
248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.614.283 -4.614.283 -4.614.283
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 -4.614.283 4.126.339.523 4.126.339.523
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 71.190.580 2.819.651.274 1.329.919.890 5.475.662.879 5.475.662.879
Transferler
6.602.238 1.323.317.652 -1.323.919.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
133.182.628 133.182.628 133.182.628
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 77.792.818 4.142.968.926 133.182.628 5.608.845.507 5.608.845.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.048.339 104.475.558
Dönem Karı (Zararı)
133.182.628 -4.614.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.212.450 82.622.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.413.042 1.192.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-250.813 972.367
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -250.813 972.367
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.807.941 423.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.807.941 423.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.726.253 75.610.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.046.703 -2.322.406
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 71.772.956 77.933.039
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.548.505 26.620.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.912.009 -21.524.497
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.019.399 1.374.796
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.892.610 -22.899.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.847.477 -672.319
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -2.847.477 -672.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.726.606 24.080.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.806.575 312.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-597.886 -691.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.208.689 1.003.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.331.100 862.841
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.175.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.331.100 -312.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-274.398.700 24.230.842
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
65.276 2.126.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.948.997 29.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.016.279 2.097.448
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13.790.706 30.126.859
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13.790.706 30.126.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.568.880 -602.586
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.568.880 -602.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.489.638 -1.646.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.172.620 -1.968.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.097.098 -92.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.924.478 -1.875.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.331.528 102.088.404
Alınan Faiz
5,19 7.437.833 2.387.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -154.644 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.866.883 -76.685.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.197.520 -1.457.786
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-567.220 -969.808
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-630.300 -487.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.169.363 -75.727.652
Alınan Temettüler
500.000 500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
387.523.214 -45.809.487
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 939.574.950 1.242.943.851
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -450.685.450 -1.239.780.055
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 18.336.846
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
17.658.180 -1.513.785
Ödenen Faiz
7 -119.024.466 -65.796.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.607.992 -18.019.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.548.505 6.805.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.156.497 -11.213.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 137.997.601 58.915.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 360.154.098 47.702.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 360.328.321 138.562.954
Ticari Alacaklar
8 120.605.898 109.092.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.967.553 2.369.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
117.638.345 106.722.817
Diğer Alacaklar
9 6.891.868 5.560.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.891.868 5.560.768
Türev Araçlar
6 14.055.683 28.049.500
Stoklar
11 126.263.559 139.873.007
Peşin Ödenmiş Giderler
16 65.269.994 68.485.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.738.075 229.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.531.919 68.256.358
Diğer Dönen Varlıklar
16 17.734.524 2.637.426
ARA TOPLAM
711.149.847 492.261.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
711.149.847 492.261.589
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 270.766.098 272.785.497
Ticari Alacaklar
8 1.072.328 3.528.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.072.328 3.528.353
Stoklar
11 693.951.506 381.236.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.115.879 5.768.402
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 4.986.975.888 4.979.646.022
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 621.206.462 474.465.000
Maddi Duran Varlıklar
12 54.822.198 55.492.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.704.611 1.249.812
Peşin Ödenmiş Giderler
16 10.935.123 9.887.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.935.123 9.887.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.649.550.093 6.184.059.709
TOPLAM VARLIKLAR
7.360.699.940 6.676.321.298
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.240.850.220 840.482.361
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 632.420.707 442.594.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
608.429.513 397.887.830
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 188.530.716 5.645.663
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 5.580.020 5.645.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.950.696 0
Ticari Borçlar
8 13.515.305 10.550.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 6.259.831 4.310.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.255.474 6.239.195
Diğer Borçlar
9 21.706.580 16.137.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.706.580 16.137.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
112.105.810 98.315.105
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 112.105.810 98.315.105
Türev Araçlar
6 9.556.972 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 31.163.150 18.673.511
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 202.971 56.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.960.179 18.616.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.768.526 6.517.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.009.030 496.510
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.759.496 6.020.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 7.363.486 4.076.336
ARA TOPLAM
1.630.560.765 1.000.398.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.630.560.765 1.000.398.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 117.000.002 197.107.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 117.000.002 117.000.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 80.107.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.293.666 3.152.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.293.666 3.152.889
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.293.668 200.260.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.751.854.433 1.200.658.419
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.608.845.507 5.475.662.879
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.581.064 55.581.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.043.574 56.043.574
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-462.510 -462.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 77.792.818 71.190.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 4.142.968.926 2.819.651.274
Net Dönem Karı veya Zararı
133.182.628 1.329.919.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.608.845.507 5.475.662.879
TOPLAM KAYNAKLAR
7.360.699.940 6.676.321.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 311.235.233 165.916.171 171.753.868 93.884.211
Satışların Maliyeti
19 -87.677.782 -66.289.974 -43.816.633 -39.720.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.557.451 99.626.197 127.937.235 54.164.041
BRÜT KAR (ZARAR)
223.557.451 99.626.197 127.937.235 54.164.041
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.299.503 -18.034.870 -13.464.901 -10.312.204
Pazarlama Giderleri
20 -11.425.522 -3.140.588 -6.949.883 -1.602.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 21.301.072 6.767.334 13.404.120 2.237.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.118.118 -1.996.630 -1.034.746 -620.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.015.380 83.221.443 119.891.825 43.866.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.847.477 672.319 1.442.145 371.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.862.857 83.893.762 121.333.970 44.237.587
Finansman Gelirleri
22 0 22.899.293 -2.905.962 -3.152.570
Finansman Giderleri
22 -77.680.229 -111.407.338 -51.352.996 -49.297.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,00140000 -0,00005000 0,00070000 -0,00009000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
133.182.628 -4.614.283 67.075.012 -8.212.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049414
BIST