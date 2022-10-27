***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Transferler248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.751.932 10.751.932 10.751.932Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 10.751.932 4.141.705.738 4.141.705.738Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 71.190.580 2.819.651.274 1.329.919.890 5.475.662.879 5.475.662.879Transferler6.602.238 1.323.317.652 -1.329.919.890 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)177.936.075 177.936.075 177.936.075Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 77.792.818 4.142.968.926 177.936.075 5.653.598.954 5.653.598.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.117.822 220.484.741Dönem Karı (Zararı)177.936.075 10.751.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler91.553.658 130.049.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.419.147 1.831.959Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-69.047 1.039.836Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -69.047 1.039.836Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.803.094 584.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.803.094 584.510Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler117.332.494 114.204.772Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -11.160.787 -3.050.808Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 128.493.281 117.255.580Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-36.004.901 28.969.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.794.911 -15.260.905Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -11.301.587 2.111.216Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 20.096.498 -17.372.121Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.722.040 -1.320.219İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -4.722.040 -1.320.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-487.495.268 76.810.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.566.311 15.798.179İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-559.066 -764.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.007.245 16.562.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-492.249 900.816İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.175.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-492.249 -274.184Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-309.508.440 39.276.061Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-70.339.073 -28.269.721Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.984.895 1.963.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.011.359 -591.535İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.973.536 2.554.556Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-68.669.269 55.098.229Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-68.669.269 55.098.229Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.296.284 568.200İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.296.284 568.200Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-17.179.908 -1.799.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.021.197 -6.724.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.513.568 -8.537.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.492.371 1.812.579Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-218.005.535 217.612.239Alınan Faiz5,19 11.430.391 2.900.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -542.678 -28.302YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-462.877.682 -110.819.472Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.792.718 -1.746.925Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.146.194 -997.287Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.646.524 -749.638Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.584.964 -109.572.547Alınan Temettüler500.000 500.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-110.000.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI781.525.566 -73.893.258Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.500.574.950 1.695.537.851Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -550.685.450 -1.680.930.966Türev Araçlardan Nakit Girişleri17.658.180 19.643.527Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -1.513.785Ödenen Faiz7 -186.022.114 -106.629.885YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.530.062 35.772.011Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi36.004.897 7.503.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.534.959 43.275.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 137.997.601 58.915.973DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 285.532.560 102.190.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 285.828.309 138.562.954Finansal Yatırımlar6 124.698.784 0Ticari Alacaklar8 128.098.502 109.092.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.928.733 2.369.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar125.169.769 106.722.817Diğer Alacaklar9 6.053.017 5.560.768İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.053.017 5.560.768Türev Araçlar6 3.434.371 28.049.500Stoklar11 61.870.502 139.873.007Peşin Ödenmiş Giderler16 137.550.477 68.485.450İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.510.995 229.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler136.039.482 68.256.358Diğer Dönen Varlıklar16 33.150.994 2.637.426ARA TOPLAM780.684.956 492.261.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR780.684.956 492.261.589DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 269.388.300 272.785.497Ticari Alacaklar8 157.695 3.528.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar157.695 3.528.353Stoklar11 837.533.158 381.236.548Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 9.990.442 5.768.402Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.157.947.873 4.979.646.022Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 685.054.670 474.465.000Maddi Duran Varlıklar12 57.717.467 55.492.519Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.398.435 1.249.812Peşin Ödenmiş Giderler16 11.161.602 9.887.556İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.161.602 9.887.556TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.031.349.642 6.184.059.709TOPLAM VARLIKLAR7.812.034.598 6.676.321.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.372.220.053 840.482.361İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 904.126.655 442.594.531İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar468.093.398 397.887.830Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 456.492.907 5.645.663İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 5.644.500 5.645.663İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları450.848.407 0Ticari Borçlar8 16.534.924 10.550.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 8.322.193 4.310.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 8.212.731 6.239.195Diğer Borçlar9 24.433.984 16.137.729İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 24.433.984 16.137.729Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler29.645.835 98.315.105Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 29.645.835 98.315.105Türev Araçlar6 13.139.549 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.493.603 18.673.511İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 176.878 56.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.316.725 18.616.740Kısa Vadeli Karşılıklar9.634.842 6.517.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 930.349 496.510Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.704.493 6.020.969Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 11.860.479 4.076.336ARA TOPLAM1.935.456.176 1.000.398.213TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.935.456.176 1.000.398.213UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 217.000.002 197.107.317İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 117.000.002 117.000.002İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar100.000.000 80.107.315Uzun Vadeli Karşılıklar5.979.466 3.152.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.979.466 3.152.889TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.979.468 200.260.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.158.435.644 1.200.658.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.653.598.954 5.475.662.879Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.581.064 55.581.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.043.574 56.043.574Diğer Kazançlar (Kayıplar)-462.510 -462.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 77.792.818 71.190.580Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 4.142.968.926 2.819.651.274Net Dönem Karı veya Zararı177.936.075 1.329.919.890Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.653.598.954 5.475.662.879TOPLAM KAYNAKLAR7.812.034.598 6.676.321.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 523.538.020 286.534.519 212.302.787 120.618.348Satışların Maliyeti19 -202.220.355 -117.325.582 -114.542.573 -51.035.608TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)321.317.665 169.208.937 97.760.214 69.582.740BRÜT KAR (ZARAR)321.317.665 169.208.937 97.760.214 69.582.740Genel Yönetim Giderleri20 -36.963.823 -24.170.149 -13.664.320 -6.135.279Pazarlama Giderleri20 -14.071.463 -4.723.819 -2.645.941 -1.583.231Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 40.363.268 8.260.414 19.062.196 1.493.080Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.494.035 -2.733.767 -1.375.917 -737.137ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)307.151.612 145.841.616 99.136.232 62.620.173Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6 14.698.784 0 14.698.784 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 4.722.040 1.320.219 1.874.563 647.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)326.572.436 147.161.835 115.709.579 63.268.073Finansman Gelirleri22 0 17.372.121 0 -5.527.172Finansman Giderleri22 -148.636.361 -153.782.024 -70.956.132 -42.374.686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215DÖNEM KARI (ZARARI)177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00190000 0,00010000 0,00400000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074774BIST