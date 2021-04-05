***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,3 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,6 - 2020 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete 2020 yılı içinde uygulanan idari para cezası hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin bu kapsamda ödediği 155.855,25 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2021 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,2020 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına,Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Sezgin Yılmaz, Sn. Murat Karluk Çetinkaya, Sn. Aysel Tacer, Sn. Özcal Korkmaz, Sn. Neşe Gülden Sözdinler, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine,01.04.2021 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 14.350 TL ücret ödenmesine,2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,Şirketin ödediği idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine,2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 4.4.7 sayılı ilkeleri ile III-48.1 sayılı Tebliğin 37. maddesi uyarınca bilgi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 2020 yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 02 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923214BIST