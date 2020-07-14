***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.07.2020 16:53
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 9.7.2020 tarih ve 41/850 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859769
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 399,47
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.707.942
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.333.077
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.402.973
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.496.760
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.094.267
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.449.958.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|924.427.335
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|858.206.833
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|416.237.075
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.752.550
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|769.144.067
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5733
|8,6163
|% -0,13
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,78
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,30
|
|Tam
|2.672
|2.685
|9,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
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