***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
19.04.2021 17:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.04.2021 tarih ve 21/615 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929250
BIST
17:491.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
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|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.380
17:498,0972
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 460,38
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464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:49
|FENER
|31,90
|25.375.876
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.622.655
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.684.832
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|78.253.158
|% -10,00
|
|PAMEL
|30,60
|5.425.526
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.820.643
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.307.012
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.559.202.603
|% -0,60
|
|PETKM
|6,58
|1.420.889.803
|% 3,95
|
|GARAN
|7,04
|1.049.075.850
|% -3,30
|
|QUAGR
|26,22
|819.858.855
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,37
|714.588.631
|% -0,94
|
|PETKM
|6,58
|1.420.889.803
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,88
|354.240.491
|% -0,53
|
|ODAS
|3,02
|483.664.910
|% -9,85
|
|GARAN
|7,04
|1.049.075.850
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,10
|259.175.853
|% -2,78
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0900
|8,0972
|% 0,49
|
|Euro
|9,7291
|9,7356
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2897
|11,3464
|% 1,51
|
|Frank
|8,8163
|8,8694
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1535
|2,1643
|% 0,54
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-0,11
|