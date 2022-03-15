***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
15.03.2022 10:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 10.03.2022 tarih ve 12/362 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010499
BIST
10:472.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,20
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.084
10:4714,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
10:4716,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1269
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3517
En Düşük
16,1706
10:47920,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -6,95
|Açılış
|: 920,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler10:47
|TSPOR
|5,67
|212.188.082
|% 8,83
|
|FENER
|28,32
|60.802.110
|% 7,19
|
|BOBET
|4,80
|36.197.201
|% 6,43
|
|MEPET
|2,70
|11.465.505
|% 6,30
|
|HLGYO
|1,82
|35.486.646
|% 5,81
|
|GRSEL
|9,05
|159.686.286
|% -8,31
|
|EUYO
|2,96
|685.717
|% -6,03
|
|PAPIL
|18,54
|1.136.828
|% -3,69
|
|KLGYO
|0,94
|20.085.773
|% -3,09
|
|KRVGD
|9,58
|25.537.171
|% -2,94
|
|KRDMD
|15,03
|674.196.793
|% 1,69
|
|GARAN
|11,87
|653.004.005
|% 0,08
|
|FROTO
|266,30
|446.814.278
|% -0,71
|
|EREGL
|34,68
|408.361.792
|% 0,81
|
|THYAO
|26,62
|367.339.060
|% 0,00
|
|ODAS
|1,56
|94.601.305
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,77
|215.486.542
|% 0,53
|
|GARAN
|11,87
|653.004.005
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,03
|674.196.793
|% 1,69
|
|PETKM
|8,47
|347.181.392
|% 0,47
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7971
|14,8108
|% 0,21
|
|Euro
|16,2864
|16,3152
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,2579
|19,3545
|% 0,44
|
|Frank
|15,7292
|15,8239
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9370
|3,9567
|% 0,15
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-21,18
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,71
|
Seans Raporu
10:47
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866