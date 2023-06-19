***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.06.2023 tarih ve 2023/35 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştırYetkili Organ Karar Tarihi 08.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.02.2023 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 15.06.2023 tarihli SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İhraçcı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159974BIST