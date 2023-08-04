***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2023 16:21
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 5.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçlara ilişkin tüm şart ve esasların belirlenmesi, ve ihraçlara ilişkin gerekli izinlerin alınması, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin verilen yetkiye istinaden Şirket Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180856
BIST