***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.12.2020 19:02
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.12.2020 tarihli toplantısında, halihazırda İş Kuleleri, Kule 2'de kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kira sözleşmelerinin ekspertiz kira değerleri dikkate alınarak bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894312
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0416
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,2908
18:05457,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,00
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6414
|7,6524
|% 0,15
|
|Euro
|9,2962
|9,3097
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1757
|10,2267
|% -0,69
|
|Frank
|8,5547
|8,6063
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-13,10
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,22
|
|B. Petrol
|50,21
|50,21
|-0,70
|