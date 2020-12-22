***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.12.2020 tarihli toplantısında, halihazırda İş Kuleleri, Kule 2'de kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kira sözleşmelerinin ekspertiz kira değerleri dikkate alınarak bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894312BIST