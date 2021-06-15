***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzde bulunan ve mülkiyetinin %50'si Şirketimize, %50'si Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye (TECİM) ait olan, tapuda İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi'nde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan projeye ilişkin TECİM ile hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. 6 Blok konut, 1 Blok ofis ve kısmen ticaret alanından oluşacak projede inşaata yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942459BIST