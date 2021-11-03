***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.11.2021 11:02
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birlikte geliştirmekte olduğu Altunizade Konut Projesi'nde proje geliştirme çalışmalarına devam edilmekte olup, projenin üst yapı inşaat işlerine ilişkin ihale süreci tamamlanmıştır. Bu kapsamda, proje inşaatına yıl bitmeden başlanılması ve projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Merkezi lokasyonu ile öne çıkan projedeki konut ve ticari ünitelerin tamamının satılması halinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL tutarında gelir elde edilmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974143
BIST
11:541.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 20,80
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
11:549,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0596
|Açılış
|: 9,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7196
En Düşük
9,6257
11:5411,2215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0209
|Açılış
|: 11,1800
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2804
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11,1804
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,76
|Açılış
|: 553,26
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PRKAB
|27,16
|92.036.767
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|47.651.627
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|CLEBI
|185,30
|117.184.682
|% 8,05
|
|BASGZ
|28,04
|8.583.465
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.826.116
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,67
|151.377.382
|% -7,71
|
|CANTE
|12,06
|35.894.237
|% -7,23
|
|TETMT
|164,40
|1.662.647
|% -5,24
|
|THYAO
|16,66
|1.636.266.143
|% 6,93
|
|GARAN
|10,47
|1.042.088.405
|% 0,87
|
|TSKB
|1,53
|412.028.862
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,30
|337.906.430
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,02
|313.435.555
|% 1,01
|
|TSKB
|1,53
|412.028.862
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,10
|146.522.898
|% 0,92
|
|THYAO
|16,66
|1.636.266.143
|% 6,93
|
|GARAN
|10,47
|1.042.088.405
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,92
|287.326.442
|% 1,39
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6950
|9,7003
|% 0,62
|
|Euro
|11,2097
|11,2215
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,1807
|13,2468
|% 0,21
|
|Frank
|10,5730
|10,6366
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5748
|2,5877
|% 0,50
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,50
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,22
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,65
|