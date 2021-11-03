***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birlikte geliştirmekte olduğu Altunizade Konut Projesi'nde proje geliştirme çalışmalarına devam edilmekte olup, projenin üst yapı inşaat işlerine ilişkin ihale süreci tamamlanmıştır. Bu kapsamda, proje inşaatına yıl bitmeden başlanılması ve projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Merkezi lokasyonu ile öne çıkan projedeki konut ve ticari ünitelerin tamamının satılması halinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL tutarında gelir elde edilmesi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974143BIST