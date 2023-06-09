***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.06.2023 tarihli toplantısında Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (TECİM) ile birlikte %50-%50 maliyet ve hasılat paylaşımı esası ile geliştirmekte olduğumuz Litus İstanbul Projesi'nde, Şirketimizin ofis ve ticari alanda sahip olduğu %50 oranındaki mülkiyet payının tamamının (güncel piyasa değeri yaklaşık 236,7 milyon TL) TECİM'e devredilmesine, söz konusu devir işlemi kapsamında eşit piyasa değerine sahip bir kısım konutta TECİM'e ait %50 oranındaki mülkiyet paylarının ise Şirketimize devredilmesine karar verilmiştir. Söz konusu devir işleminde Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu esas alınmış olup, söz konusu rapor 07.06.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157655BIST