***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22 Aralık 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca- Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmasına,- Söz konusu izinlerin alınmasını müteakip, yeni kayıtlı sermaye tavanı ile Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985441BIST