***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.12.2021 14:30
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22 Aralık 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca
- Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmasına,
- Söz konusu izinlerin alınmasını müteakip, yeni kayıtlı sermaye tavanı ile Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985441
BIST