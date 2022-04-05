***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye maddesinin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 04.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının güncellenmesi kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklikler 04.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Yazısı.pdfEK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015744BIST