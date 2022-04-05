***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 10:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye maddesinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 04.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının güncellenmesi kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklikler 04.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık Yazısı.pdf
EK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015744
BIST
11:352.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,17
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:3514,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0379
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:3516,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0352
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:35912,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,42
|Açılış
|: 912,13
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ULUSE
|150,70
|14.564.134
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.311.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,80
|25.200.270
|% 8,37
|
|OSMEN
|26,36
|9.875.071
|% 8,03
|
|EDIP
|3,35
|4.350.961
|% -3,46
|
|ERSU
|5,41
|9.187.207
|% -3,22
|
|GARFA
|12,85
|943.155
|% -3,02
|
|ENSRI
|16,28
|24.154.393
|% -2,92
|
|CEOEM
|12,81
|15.952.256
|% -2,88
|
|THYAO
|34,36
|1.510.742.929
|% 2,69
|
|GARAN
|12,55
|1.405.905.777
|% -0,63
|
|ASELS
|25,68
|980.506.879
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,77
|922.110.278
|% 0,65
|
|SISE
|16,42
|826.674.762
|% 0,92
|
|ODAS
|1,89
|492.711.018
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,57
|411.473.719
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|631.558.676
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|922.110.278
|% 0,65
|
|GARAN
|12,55
|1.405.905.777
|% -0,63
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7147
|14,7165
|% 0,26
|
|Euro
|16,1384
|16,1503
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2524
|19,3490
|% 0,26
|
|Frank
|15,8348
|15,9302
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9112
|3,9308
|% 0,22
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-2,08
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,76
|