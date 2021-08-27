***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.08.2021 10:32
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) AA, Kısa Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Kredi derecelendirme raporuna ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960737
BIST
13:191.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:198,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:199,8670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0145
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:19484,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,52
|Açılış
|: 484,52
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DESA
|10,12
|6.874.144
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,25
|49.392.566
|% 8,38
|
|ALCAR
|333,00
|55.197.721
|% 7,77
|
|EDATA
|12,13
|4.454.100
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|KNFRT
|16,35
|14.373.365
|% -4,16
|
|SUMAS
|100,00
|608.928
|% -4,12
|
|ROYAL
|3,15
|95.786
|% -3,96
|
|THYAO
|12,56
|425.531.468
|% -1,80
|
|GESAN
|23,72
|413.254.920
|% -3,66
|
|KRDMD
|7,66
|355.252.860
|% 1,32
|
|PETKM
|6,20
|313.798.511
|% 1,97
|
|GARAN
|9,44
|273.889.744
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|133.685.195
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,53
|135.316.022
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|313.798.511
|% 1,97
|
|TRGYO
|4,10
|193.989.180
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,66
|355.252.860
|% 1,32
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3885
|8,3903
|% 0,03
|
|Euro
|9,8633
|9,8670
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,4740
|11,5315
|% 0,18
|
|Frank
|9,1133
|9,1682
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2315
|2,2427
|% 0,11
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|0,84
|