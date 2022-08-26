***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.08.2022 10:40
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) AA, Kısa Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
Kredi derecelendirme raporuna ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058512
BIST
11:183.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 10,44
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:1818,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:1818,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:181.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:18
|VAKBN
|6,05
|197.481.970
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.787.312
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.967.530
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.499.807
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,70
|29.819.130
|% -7,03
|
|BJKAS
|6,87
|175.147.118
|% -6,15
|
|SAYAS
|18,00
|16.958.609
|% -5,76
|
|ISCTR
|8,05
|2.859.902.815
|% 2,68
|
|AKBNK
|12,31
|2.569.466.817
|% 2,75
|
|YKBNK
|6,77
|2.408.817.782
|% 3,20
|
|ASELS
|27,78
|1.916.193.165
|% 6,03
|
|GARAN
|27,16
|1.824.582.794
|% 5,43
|
|ISCTR
|8,05
|2.859.902.815
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,77
|2.408.817.782
|% 3,20
|
|EKGYO
|3,96
|1.313.332.738
|% 3,13
|
|AKBNK
|12,31
|2.569.466.817
|% 2,75
|
|HALKB
|7,13
|986.773.492
|% 9,86
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1772
|18,1840
|% 0,11
|
|Euro
|18,1389
|18,1516
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,3545
|21,4615
|% -0,38
|
|Frank
|18,7649
|18,8780
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8266
|4,8508
|% 0,11
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.846
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33XU100
Endeks 3, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 27, 748.00 milyon TL de
-
11:33HEDEF
Yüzde 7.81 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 756, 748 adet işlem
-
11:32BASCM
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 450 adet işlem
-
11:31ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 270, 056 adet işlem
-
11:30ESEN
Yüzde 5.78 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 193 adet işlem