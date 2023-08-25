***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) AA, Kısa Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Kredi derecelendirme raporuna ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189583BIST