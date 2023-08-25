***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.08.2023 11:50
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) AA, Kısa Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Kredi derecelendirme raporuna ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189583
BIST
'
12:567.461
En Düşük
|Değişim
|: -0,41%
|| -30,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.458
En Yüksek
7.585
12:5626,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,5805
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5628,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,6484
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:561.633,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 49,06
|Açılış
|: 1.633,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ALFAS
|869,30
|1.094.201.418
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.051.763
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.764.998.797
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.482.230
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.228.959
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,40
|6.132.735.486
|% 2,25
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|KLSER
|104,40
|3.008.647.084
|% -8,98
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|THYAO
|229,80
|2.916.910.856
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.612.322.505
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,74
|2.252.884.824
|% -1,44
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|SKBNK
|3,99
|412.848.654
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3476
|26,3593
|% 2,27
|
|Euro
|28,3974
|28,5035
|% 2,36
|
|Sterlin
|33,2712
|33,4380
|% 3,01
|
|Frank
|29,8127
|29,9923
|% 2,96
|
|Riyal
|7,0508
|7,0862
|% 3,18
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|