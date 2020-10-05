***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
05.10.2020 15:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Prof. Dr. Arzu Erdem Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Neşe Gülden Sözdinler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Prof. Dr. Arzu Erdem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nihat Uzunoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Haluk Büyükbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878211
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|KATMR
|5,94
|113.019.695
|% 10,00
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|CRFSA
|31,24
|102.104.345
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.030
|% 10,00
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|ITTFH
|5,72
|138.007.060
|% 10,00
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|ARMDA
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|TKURU
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|% -10,00
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|KAPLM
|17,51
|1.486.187
|% -9,88
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|RODRG
|10,54
|5.650.947
|% -9,06
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|ASELS
|18,72
|864.561.933
|% 1,74
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|GARAN
|7,17
|740.885.806
|% 0,84
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|KRDMD
|3,50
|681.136.092
|% 1,74
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|THYAO
|10,68
|545.981.884
|% 0,56
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|KRDMD
|3,50
|681.136.092
|% 1,74
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|EKGYO
|1,77
|331.944.447
|% 1,72
|
|SISE
|7,04
|1.254.777.286
|% 0,00
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|GSDHO
|2,23
|369.502.341
|% 4,69
|
|ODAS
|3,02
|416.981.182
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7584
|7,7649
|% 0,09
|
|Euro
|9,1461
|9,1563
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0379
|10,0882
|% 0,31
|
|Frank
|8,4428
|8,4937
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0620
|2,0723
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.914
|14,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
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|B. Petrol
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|2,31
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