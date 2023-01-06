Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

06.01.2023 17:01
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi 110 Ada, 2,3,7 no.lu parseller ile 56 Ada, 5 no.lu parselde kayıtlı Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindeki toplam 6.929,48 m2 yüzölçümlü arsa payları ile 56 Ada, 5 no.lu parselde kayıtlı Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. mülkiyetindeki 941,57 m2 yüz ölçümlü arsa payı
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
6.01.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
37.989.800 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,32%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,96%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,49%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,65%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,78%
Alım Koşulları
Satın alma bedeli tapu devir tarihinde peşin olarak ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Proje geliştirmek / Olumlu
Karşı Taraf
Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.01.2023 / 2_400_237
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
42.095.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 06.01.2023 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi bulunan, mülkiyeti Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile  Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye ait olan toplam 7.871,05 m2 yüz ölçümlü arsa paylarının toplam 37.989.800 TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095363


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.342
Değişim :  4,41% |  225,55
Açılış :  5.121  
Önceki Kapanış :  5.116  
En Yüksek
5.420 En Düşük
4.961
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 28,82 42.665.751 % 10,00  
BTCIM 39,16 51.371.075 % 10,00  
PRKME 22,88 30.096.624 % 10,00  
KRDMB 16,72 101.819.109 % 10,00  
VERUS 121,00 63.216.855 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7648 18,7729 % 0,05  
Euro 19,9270 19,9475 % 0,93  
Sterlin 22,5365 22,6496 % 1,11  
Frank 20,0857 20,2067 % 0,63  
Riyal 4,9780 5,0030 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 28,25  
Altın Gr. 1.124 1.124 18,11  
Cumhuriyet 7.539 7.653 54,00  
Tam 7.618 7.696 108,00  
Yarım 3.689 3.762 53,00  
Çeyrek 1.850 1.881 27,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 0,55  
Gümüş Gr. 14,35 14,36 0,33  
B. Petrol 79,51 79,51 0,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru