***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi 110 Ada, 2,3,7 no.lu parseller ile 56 Ada, 5 no.lu parselde kayıtlı Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindeki toplam 6.929,48 m2 yüzölçümlü arsa payları ile 56 Ada, 5 no.lu parselde kayıtlı Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. mülkiyetindeki 941,57 m2 yüz ölçümlü arsa payıAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi6.01.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli37.989.800 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,32%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,96%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,49%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,65%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,78%Alım KoşullarıSatın alma bedeli tapu devir tarihinde peşin olarak ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriProje geliştirmek / OlumluKarşı TarafKasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04.01.2023 / 2_400_237Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar42.095.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.01.2023 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi bulunan, mülkiyeti Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye ait olan toplam 7.871,05 m2 yüz ölçümlü arsa paylarının toplam 37.989.800 TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095363BIST