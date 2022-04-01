***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.04.2022 16:40
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01/04/2022 tarih ve E-18454353-100.06-7813 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015072
BIST
17:422.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 17,17
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4214,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0151
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4216,2184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0316
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:42908,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,59
|Açılış
|: 908,14
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ULUSE
|124,60
|4.389.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,80
|549.766.907
|% 8,57
|
|ASUZU
|80,70
|228.022.507
|% 7,89
|
|KARSN
|5,93
|1.365.840.516
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.806.288
|% -8,22
|
|AKFGY
|3,11
|28.301.381
|% -6,33
|
|ITTFH
|1,36
|57.420.712
|% -6,21
|
|AYCES
|68,60
|3.302.690
|% -4,79
|
|GARAN
|12,48
|5.414.487.963
|% 2,30
|
|THYAO
|32,66
|2.915.449.278
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.441.757.911
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,49
|2.273.956.866
|% 1,24
|
|TUPRS
|226,40
|2.081.903.381
|% 5,60
|
|GARAN
|12,48
|5.414.487.963
|% 2,30
|
|AKBNK
|7,33
|2.030.699.440
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.441.757.911
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.069.881.256
|% 0,98
|
|KARSN
|5,93
|1.365.840.516
|% 7,82
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6821
|14,6865
|% 0,10
|
|Euro
|16,2105
|16,2211
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1708
|19,2669
|% -0,27
|
|Frank
|15,7711
|15,8661
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,14
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-15,00
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,45
|