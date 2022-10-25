***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.10.2022 15:51
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25/10/2022 tarih ve E-18454353-100.06-12078 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074014
BIST
17:083.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,87
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:0818,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:0818,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1605
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:08991,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,57
|Açılış
|: 991,90
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DAPGM
|59,95
|75.116.957
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|34.788.470
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.336.814
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.510.806
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|74.076.311
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.685.330
|% -9,95
|
|THYAO
|100,90
|5.499.315.143
|% 1,41
|
|SISE
|33,82
|3.945.049.392
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,55
|3.050.147.743
|% 0,58
|
|SASA
|105,20
|2.908.534.054
|% 5,20
|
|ISCTR
|9,91
|2.659.956.160
|% 2,59
|
|TSKB
|3,18
|1.739.169.599
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,14
|1.161.412.083
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,57
|2.248.506.318
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,56
|2.582.862.971
|% 2,03
|
|ISCTR
|9,91
|2.659.956.160
|% 2,59
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5924
|18,5984
|% 0,08
|
|Euro
|18,4786
|18,4922
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,2904
|21,3972
|% 1,79
|
|Frank
|18,6058
|18,7179
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% -0,02
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|8,96
|
|Altın Gr.
|993
|993
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.756
|18,00
|
|Tam
|6.682
|6.779
|10,00
|
|Yarım
|3.256
|3.311
|6,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.657
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|1,13
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23POLHO
Yüzde 4.11 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 863, 878 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 78 artarak (% 0.34 ) 4, 365
-
17:21XU100
Endeks 3, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 72, 838.00 milyon TL de
-
17:21DGNMO
Yüzde 4.95 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 326, 790 adet işlem
-
17:20NTHOL
Yüzde 7.53 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 449, 085 adet işlem