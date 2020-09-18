***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 16:11
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin yönetim ve kiralama hizmetleri konusunda 2 yıl süreyle Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den hizmet alınmasına ve gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875668
BIST
16:191.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:197,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:198,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:19474,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,90
|Açılış
|: 474,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|64.529.925
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.598.862
|% 2,87
|
|PETKM
|4,39
|730.628.892
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|546.721.751
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.134.209
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|387.956.982
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.598.862
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,59
|546.721.751
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|730.628.892
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.134.209
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|121.802.985
|% 0,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5698
|7,5737
|% 0,36
|
|Euro
|8,9647
|8,9738
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7829
|9,8319
|% 0,23
|
|Frank
|8,2885
|8,3385
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% 0,33
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,37
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,15
|
|Yarım
|1.516
|1.554
|8,30
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,14
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:31ETYAT
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 793 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 7 artarak (% 0.06 ) 1, 241
-
16:29PRKAB
Yüzde 4.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 057, 618 adet işlem
-
16:28DMSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 052, 208 adet işlem
-
16:26KLNMA
Yüzde 7.38 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 038 adet işlem