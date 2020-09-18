***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Perla Alışveriş Merkezi'nin yönetim ve kiralama hizmetleri konusunda 2 yıl süreyle Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den hizmet alınmasına ve gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875668BIST