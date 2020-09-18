***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılarımıza, Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmi dikkate alınarak, kira desteği verilip verilmemesi ve verilebilecek kira desteğinin belirlenmesi konularında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875681BIST