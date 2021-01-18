***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 13:42
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Portföyümüzde bulunan gayrimenkuller için ekli listede belirlendiği şekilde "Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.", "Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına ve
2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." veya "Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903011
BIST
17:301.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 26,44
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.552
En Düşük
1.509
17:307,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:309,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:30442,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,07
|Açılış
|: 442,88
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|9,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL