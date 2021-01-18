***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarıncaPortföyümüzde bulunan gayrimenkuller için ekli listede belirlendiği şekilde "Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.", "Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına ve2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." veya "Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903011BIST