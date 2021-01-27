***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde geliştireceği 16 adet villa projesine ait inşaat işlerinin yapılan ihale sonucunda Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905041BIST