***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 18:13
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde geliştireceği 16 adet villa projesine ait inşaat işlerinin yapılan ihale sonucunda Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905041
BIST
18:051.467
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
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|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3783
|7,3840
|% 0,55
|
|Euro
|8,9251
|8,9327
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0895
|10,1401
|% 0,30
|
|Frank
|8,2721
|8,3220
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9634
|1,9732
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,37
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,30
|