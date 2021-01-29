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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2021 18:01



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2 maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 
2020 yılı sonunda, yıllık bazda ortalama doluluğa karşılık gelen yıllık ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında, portföyümüzde bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi, Ege Perla Alışveriş Merkezi, Kule Çarşı ve Tuzla Meydan Çarşı'dan ekspertiz kira bedelinin altında kira geliri elde edilmiştir. 
Koronavirüs salgını kapsamında, kamu sağlığının korunması amacıyla 2020 yılı içerisinde alışveriş merkezi ve çarşıların faaliyetlerine bir süre ara verilmesi, faaliyete açılmalarını müteakip salgınla mücadele kapsamında kamu otoritelerince alınan tedbirler, salgının seyrine paralel olarak azalan ziyaretçi sayısı ve azalan iş hacmi söz konusu alışveriş merkezi ve çarşılarda ekspertiz kira değerlerinin altında kira geliri elde edilmesinde etkili olmuştur. AVM, çarşı ve ticari alanların geçici olarak faaliyete kapandığı 20.03.2020 tarihinden itibaren verilen kira desteklerine ilişkin alınan tüm kararlar, KAP'ta ilan edilerek yatırımcılarımıza duyurulmuştur. 
Ekspertiz kira bedelinin altında kira geliri elde edilen iki alışveriş merkezi ve iki çarşının 2020 yılı için ortalama dolulukları baz alınarak hesaplanan kira ekspertiz bedeli toplamları KDV hariç 42,8 milyon TL, 2020 yılı sonunda elde edilen toplam kira gelirleri ise KDV hariç 31,2 milyon TL'dir. Ayrıca, yukarıda değinilen pandemi etkisi sonucunda, ilişkili tarafımız Paşabahçe Mağazaları A.Ş'nin Kanyon AVM'de ve Ege Perla AVM'de bulunan mağazalarından ve ilişkili tarafımız Türkiye İş Bankası A.Ş'nin Kanyon AVM'de bulunan şubesinden ekspertiz kira bedelinin altında kira geliri elde edilmiştir.
İlgili konu, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906275


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DZGYO 5,06 48.722.321 % 10,00  
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