***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 17:15
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan toplantısında Sn. Neşe Gülden Sözdinler'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında ilk genel kurulda onaya sunulmak ve söz konusu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Kubilay Aykol'un seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966107
BIST
17:381.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,53
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
17:388,8569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8958
En Düşük
8,8207
17:3810,2759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 10,2400
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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En Düşük
10,2389
17:38502,14
En Yüksek
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|| 0,40
|Açılış
|: 502,14
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:38
|NUGYO
|9,35
|15.567.710
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.540.445
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.980.329
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.260.304
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,40
|62.556.086
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|308.315.015
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,45
|2.828.118
|% -7,51
|
|ATAGY
|4,00
|2.904.608
|% -7,41
|
|GARAN
|9,26
|1.353.431.320
|% 0,22
|
|THYAO
|14,09
|1.194.935.242
|% 1,00
|
|MAREN
|9,13
|992.411.279
|% 9,87
|
|SISE
|8,21
|843.638.533
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,38
|596.928.064
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|596.928.064
|% -1,24
|
|GARAN
|9,26
|1.353.431.320
|% 0,22
|
|MAREN
|9,13
|992.411.279
|% 9,87
|
|ODAS
|1,38
|154.894.730
|% 0,73
|
|SISE
|8,21
|843.638.533
|% 0,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8513
|8,8569
|% -0,35
|
|Euro
|10,2651
|10,2759
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9647
|12,0247
|% 0,28
|
|Frank
|9,4838
|9,5409
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3524
|2,3642
|% -0,35
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|3,06
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
Seans Raporu
17:38
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 61 kaybederek (% -0.45 ) 1, 228
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, DIRIT, KARYE, AGYO, GARFA, NUGYO, YAPRK
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17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, BIOEN, YEOTK
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17:52
KRGYO, UZERB, KIMMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
RALYH, BIOEN, MERCN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında