***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 17:16
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde 7,9 milyon TL+KDV tutarında arsa alımı, gayrimenkul projelerimizde yer alan ünitelerin satışı kapsamında yaklaşık 350,8 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi ve yenilenen sözleşmeler dahil yıllık kira bedeli toplamı yaklaşık 65,7 milyon TL+KDV olan kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992788
BIST
17:472.043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,27
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:4713,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0350
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:4715,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0408
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:47803,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,12
|Açılış
|: 803,30
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KRDMB
|10,45
|83.193.492
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.461.165
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.759.822
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|29.065.708
|% 9,94
|
|RALYH
|10,30
|91.899.533
|% -9,41
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|ERBOS
|126,80
|251.285.074
|% -6,76
|
|PENTA
|360,90
|14.118.394
|% -6,53
|
|FENER
|29,08
|70.840.332
|% -5,89
|
|KRDMD
|12,48
|5.766.031.993
|% 8,05
|
|EREGL
|31,70
|4.890.137.223
|% 3,93
|
|THYAO
|26,90
|4.549.038.559
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.560.577.793
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,74
|1.759.951.792
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,74
|1.759.951.792
|% 1,08
|
|KRDMD
|12,48
|5.766.031.993
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,38
|834.647.146
|% -1,65
|
|GARAN
|11,78
|2.560.577.793
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,09
|616.540.259
|% 0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8394
|13,8558
|% 0,25
|
|Euro
|15,6829
|15,6994
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7320
|18,8260
|% 0,11
|
|Frank
|14,8739
|14,9635
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6792
|3,6976
|% 0,23
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|3,51
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,61
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,04
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,19
|