***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında ortak olduğu Altunizade Konut Projesinin bulunduğu bölgeye ilişkin imar planlarının ve bu kapsamda yapı ruhsatlarının iptali istemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Üsküdar Belediye Başkanlığı aleyhine T.C. Istanbul 6.İdare Mahkemesinde dava açıldığı öğrenilmiştir. Şirketimiz açılan davanın doğrudan tarafı olmayıp, dava süreci kapsamında projemizi ilgilendiren önemli gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009434BIST