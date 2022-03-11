***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 10:43
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Altunizade Konut Projesinin bulunduğu bölgeye ilişkin imar planlarının ve bu kapsamda yapı ruhsatlarının iptali istemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Üsküdar Belediye Başkanlığı aleyhine T.C. Istanbul 6.İdare Mahkemesinde dava açıldığı öğrenilmiştir. Şirketimiz açılan davanın doğrudan tarafı olmayıp, dava süreci kapsamında projemizi ilgilendiren önemli gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009434
BIST
11:122.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,83
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:1214,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1098
|Açılış
|: 14,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:1216,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1140
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:12955,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,64
|Açılış
|: 955,66
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:12
|GRSEL
|10,96
|10.622.432
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.607.844
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|50.845.972
|% 8,00
|
|MEPET
|2,25
|5.573.302
|% 7,14
|
|ERCB
|42,96
|13.365.842
|% 6,18
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,98
|4.577.934
|% -4,49
|
|MPARK
|28,66
|17.568.931
|% -4,47
|
|AVOD
|1,83
|6.075.553
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,67
|1.192.586.547
|% 1,95
|
|THYAO
|26,22
|1.043.406.213
|% 1,86
|
|SISE
|13,67
|871.393.221
|% 3,88
|
|ASELS
|24,64
|446.712.605
|% 0,90
|
|EREGL
|34,72
|428.111.191
|% 0,29
|
|ODAS
|1,55
|234.149.369
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,67
|1.192.586.547
|% 1,95
|
|SISE
|13,67
|871.393.221
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,12
|108.996.025
|% 0,00
|
|FORMT
|1,08
|50.845.972
|% 8,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9610
|14,9643
|% 0,74
|
|Euro
|16,4375
|16,4583
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,4643
|19,5619
|% 0,62
|
|Frank
|15,9767
|16,0729
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9691
|3,9890
|% 0,71
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-6,87
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,06
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,21
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.54 ) 2, 303
-
11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, SISE
-
11:27XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 695.00 milyon TL de
-
11:26ARDYZ
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 936, 665 adet işlem