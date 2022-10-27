***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 15:51
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.10.2022 tarihli toplantısında Şirket'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konuları ve sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine, Sürdürülebilirlik çalışmalarının Şirket içerisindeki koordinasyonunun Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Bölümün adının "Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik" olarak değiştirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin mevcut çalışma esaslarının güncellenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074632
BIST
17:173.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -46,69
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:1718,6066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:1718,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0540
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:17996,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 996,10
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:15
|FONET
|13,75
|138.563.945
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|62.056.795
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|3.169.189
|% 9,96
|
|GESAN
|153,00
|142.265.377
|% -6,13
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|OZRDN
|14,93
|58.178.858
|% -5,21
|
|KFEIN
|25,74
|37.688.208
|% -5,09
|
|ULUSE
|151,10
|15.054.766
|% -4,43
|
|ODAS
|8,05
|1.059.723.439
|% 1,26
|
|PGSUS
|321,00
|607.964.737
|% -1,11
|
|KONTR
|90,90
|464.034.051
|% 2,71
|
|ULUUN
|33,46
|355.671.881
|% -3,46
|
|KCAER
|39,60
|232.035.731
|% 5,88
|
|MOBTL
|3,16
|125.658.096
|% 0,64
|
|DERHL
|7,38
|217.415.914
|% 1,51
|
|CONSE
|7,60
|189.078.547
|% -3,06
|
|ALMAD
|5,28
|118.720.117
|% 3,33
|
|ZRGYO
|4,54
|98.583.983
|% 3,65
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6082
|% 0,00
|
|Euro
|18,7010
|18,7145
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,5389
|21,6469
|% -0,12
|
|Frank
|18,7375
|18,8504
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,09
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-1,28
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-48,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29MZHLD
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 147.50 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 461 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 75 kaybederek (% -1.25 ) 3, 468
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, EKIZ, LUKSK, ICBCT, ORMA, TUCLK, DOBUR, VKING, FONET, MTRYO
-
17:28
MEPET, EUREN, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
KERVN, GESAN, KFEIN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında