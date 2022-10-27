***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 27.10.2022 tarihli toplantısında Şirket'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konuları ve sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine, Sürdürülebilirlik çalışmalarının Şirket içerisindeki koordinasyonunun Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Bölümün adının "Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik" olarak değiştirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin mevcut çalışma esaslarının güncellenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074632BIST