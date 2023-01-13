***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 14:43
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde gayrimenkul projelerimizde yer alan ünitelerin satışı kapsamında yaklaşık 147,9 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi ve portföyde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, yıllık kira bedeli toplamı yaklaşık 123,5 milyon TL+KDV olan kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101985
BIST
14:475.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 49,06
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:4718,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:4720,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0677
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:471.149,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.149,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ONCSM
|37,40
|5.887.396
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.937.390
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|KCAER
|18,52
|112.312.621
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.370.275
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|127.885.611
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|EDIP
|9,31
|20.609.503
|% -5,19
|
|THYAO
|136,30
|5.483.043.738
|% 0,37
|
|ASELS
|55,70
|4.015.846.297
|% -0,36
|
|EREGL
|40,22
|3.797.588.823
|% 1,62
|
|KRDMD
|18,67
|3.571.605.696
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,67
|3.571.605.696
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,23
|1.713.065.131
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,64
|406.807.641
|% 0,00
|
|PETKM
|17,97
|2.028.203.431
|% 3,16
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7858
|18,7885
|% 0,03
|
|Euro
|20,3117
|20,3248
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,8321
|22,9466
|% -0,17
|
|Frank
|20,1242
|20,2454
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,80
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.827
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.814
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|0,52
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:03HUNER
Yüzde 8.00 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 455, 021 adet işlem
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15:02KMPUR
Yüzde 6.87 oranında artışla 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 431 adet işlem
-
15:01KLSYN
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 923, 046 adet işlem
-
15:00XU100
Endeks 5, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 57, 699.00 milyon TL de
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15:00MEDTR
Yüzde 8.79 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 498 adet işlem