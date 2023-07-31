***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Hasan K. Bolat 31.07.2023 tarihi itibarıyla emekliye ayrılmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.07.2023 tarihinde yapılan toplantısında Şirket genel müdürlük görevine Sayın Ömer Barlas Ülkü'nün atanmasına ve Sayın Ömer Barlas Ülkü'nün aynı zamanda, Sayın Hasan K. Bolat'ın ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak ve söz konusu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.Ayrıca Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Gülfem S. Tandoğan, emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177334BIST