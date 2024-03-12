***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2024 15:37
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak bağımsız yönetim kurulu aday listesi Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Sn. İlkay Arıkan ve Sn. Mehmet Gökpınar'dan oluşmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları için Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. sayılı ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, Kurul 12.03.2024 tarih ve E-12233903-110.07.07-51043 yazısında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarımız hakkında olumsuz görüş bildirmemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerine ve bağımsızlık beyanlarına açıklamamız ekinde yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257954
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17:58YYLGD
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17:57XU100
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Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
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17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem