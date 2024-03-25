***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği 25.03.2024 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu Madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı, Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda planlanan yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç program kapsamında Levent VKŞ'nin "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, Levent VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 5.000.000.000.-TL (beşmilyarTürkLirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması, konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262138BIST