***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Can Yücel'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262614BIST