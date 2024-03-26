***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 16:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Can Yücel'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262614
BIST
'
17:328.777
En Düşük
|Değişim
|: -2,79%
|| -252,12
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.768
En Yüksek
9.049
17:3232,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0896
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3234,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0617
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:322.258,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.258,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:32
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1931
|32,1962
|% 0,28
|
|Euro
|34,9135
|34,9443
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,9132
|41,1183
|% -0,22
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, FROTO, ALARK
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -180, 43 kaybederek (% -2.27 ) 7, 783
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, AKENR, IZMDC, FADE, ERSU, BOSSA, AFYON, PKART, PSDTC, DOBUR
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AGYO, SRVGY, PETKM, DERHL, KONYA, CEMAS, KSTUR, BASCM, SODSN, IEYHO
-
17:47
IZMDC, ERSU, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında