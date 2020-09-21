***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRISGYO32111 ISN Kodlu tahvilin 11.kupon faiz oranı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.10.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.03.2021Vade (Gün Sayısı) 1.092Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSISGY32111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.06.2017Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 3,92 Evet2 25.09.2018 24.09.2018 25.09.2018 5,11 Evet3 25.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 6,43 Evet4 26.03.2019 25.03.2019 26.03.2019 5,45 Evet5 25.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 4,93 Evet6 24.09.2019 23.09.2019 24.09.2019 5,21 Evet7 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 4,16 Evet8 24.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 3,48 Evet9 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 3,38 Evet10 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 2,8211 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 3,8612 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli, TRSISGY32111 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,86 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876062BIST