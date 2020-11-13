ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6511
|7,6591
|% -0,39
|Euro
|9,0470
|9,0680
|% -0,33
|Sterlin
|10,0506
|10,1010
|% -0,10
|Frank
|8,3510
|8,4013
|% -0,22
|Riyal
|2,0364
|2,0466
|% -0,41
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,67
|Altın Gr.
|465
|465
|1,50
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,41
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,08
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
Seans Raporu 18:05
- 17:58XU100 Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 29, 527.00 milyon TL de
- 17:58SANEL Yüzde 8.79 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 357 adet işlem
- 17:56FROTO Yüzde 6.63 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 750 adet işlem
- 17:55SANFM Yüzde 4.39 oranında artışla 14.52 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 880 adet işlem
- 17:54TKURU Yüzde 9.99 oranında artışla 430.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 517 adet işlem