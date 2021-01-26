***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.01.2021 15:13
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSISGY12113 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSISGY12113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 6,6272 Evet
2 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 7,0432 Evet
3 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,483 Evet
4 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 4,4079 Evet
5 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 3,0494 Evet
6 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 2,8596 Evet
7 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 2,6509 Evet
8 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 4,0318 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TRLIBOR'a endeksli 3 ayda bir değişken faizli, TRSISGY12113 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904429
BIST