***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSISGY12113 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon ve İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.01.2021Vade (Gün Sayısı) 728Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSISGY12113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 6,6272 Evet2 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 7,0432 Evet3 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,483 Evet4 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 4,4079 Evet5 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 3,0494 Evet6 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 2,8596 Evet7 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 2,6509 Evet8 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 4,0318 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TRLIBOR'a endeksli 3 ayda bir değişken faizli, TRSISGY12113 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904429BIST