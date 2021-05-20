***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.05.2021 17:11
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISGY92112 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
ISIN Kodu TRFISGY92112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021
İhraç Fiyatı 0,94106
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.09.2021
Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 73.500.000 TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır. Söz konusu ihraç ile birlikte, 3.000.000.000 TL'lik onaylı ihraç limiti kapsamında, 73.500.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936992
BIST