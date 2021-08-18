***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISGYA2110 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2021Vade (Gün Sayısı) 120ISIN Kodu TRFISGYA2110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000İhraç Fiyatı 0,94077Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2021Kayıt Tarihi 15.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 170.000.000 TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır. Söz konusu ihraç ile birlikte, 3.000.000.000 TL'lik onaylı ihraç limiti kapsamında, 373.500.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959001BIST