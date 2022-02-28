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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.02.2022 10:52
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSISGY32319 ISIN kodlu tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi ekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90.000.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli , vade sonu tek kupon ödemeli tahvilin ihracı tamamlanmıştır. Tahvilin vade başlangıç tarihi 25.02.2022 olup kupon faiz oranı %21,4904 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005010


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DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
EDATA 22,02 8.547.374 % 9,55  
ADESE 0,71 51.071.698 % 9,23  
SANEL 8,17 2.871.269 % 8,93  
OZKGY 7,02 47.463.242 % 8,33  
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Sterlin 18,4881 18,5808 % 0,22  
Frank 14,9211 15,0110 % 0,50  
Riyal 3,6864 3,7049 % 0,54  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 7,48  
Altın Gr. 846 846 7,76  
Cumhuriyet 5.617 5.702 -2,00  
Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
Gümüş.Ons 24,24 24,26 0,01  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 0,05  
B. Petrol 97,94 97,94 3,82  
Seans Raporu 11:11
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