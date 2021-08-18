***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEZGİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 08.09.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 10.07.2020 İcrada Görevli Değil - T. İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilAYSEL TACER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilARZU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiHALUK BÜYÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNİHAT UZUNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YMM/Eğitmen Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıÖZCAL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 29.04.2020 İcrada Görevli Değil - Korkmaz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilNEŞE GÜLDEN SÖZDİNLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.09.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü, Birim Müdürü, Trakya Yatırım Holding A.Ş., Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İm. İth. İhr. Paz. Tem. Güv. Ulaş. Tic. ve San. A.Ş., Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959002BIST