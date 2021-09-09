***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2021 16:03
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN KİMYA BOLAT Genel Müdür Bankacı - Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup Başkanı
Gülfem Sena Tandoğan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Barlas Ülkü Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962993
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4468
En Düşük
8,4336
18:059,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0045
En Düşük
9,9775
18:05486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4416
|8,4468
|% 0,11
|
|Euro
|9,9864
|9,9950
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,32
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|0,14
|