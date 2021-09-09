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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2021 16:03



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN KİMYA BOLAT Genel Müdür Bankacı - Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup Başkanı
Gülfem Sena Tandoğan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Barlas Ülkü Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962993


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ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
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Altın Ons 1.794 1.794 -0,32  
Altın Gr. 487 487 0,13  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 0,00  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 71,35 71,35 0,14  
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