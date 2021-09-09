***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN KİMYA BOLAT Genel Müdür Bankacı - Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıAyşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiKAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup BaşkanıGülfem Sena Tandoğan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiÖmer Barlas Ülkü Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962993BIST