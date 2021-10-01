***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 17:18
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEZGİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 08.09.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 10.07.2020 İcrada Görevli Değil - T. İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
AYSEL TACER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ARZU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HALUK BÜYÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NİHAT UZUNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı
17:121.403
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:12
|NUGYO
|9,35
|13.597.102
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.538.450
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.929.159
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.209.255
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,40
|62.354.896
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|307.785.262
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,45
|2.524.088
|% -7,51
|
|ATAGY
|4,02
|2.802.016
|% -6,94
|
|GARAN
|9,28
|1.272.640.123
|% 0,43
|
|THYAO
|14,08
|1.022.450.404
|% 0,93
|
|MAREN
|8,97
|920.216.454
|% 7,94
|
|SISE
|8,24
|785.070.023
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,38
|542.961.579
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|542.961.579
|% -1,24
|
|GARAN
|9,28
|1.272.640.123
|% 0,43
|
|ODAS
|1,38
|152.208.670
|% 0,73
|
|MAREN
|8,97
|920.216.454
|% 7,94
|
|SISE
|8,24
|785.070.023
|% 0,61
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8488
|8,8509
|% -0,42
|
|Euro
|10,2647
|10,2690
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9490
|12,0089
|% 0,15
|
|Frank
|9,4686
|9,5256
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3494
|2,3611
|% -0,48
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,19
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,05
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|0,25
|