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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2022 11:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN KİMYA BOLAT Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup Başkanı
Gülfem Sena Tandoğan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Barlas Ülkü Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046280


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 12,55 13.277.557 % 9,99  
IMASM 63,35 9.771.169 % 9,98  
RTALB 10,16 116.805.193 % 9,96  
DESPC 11,81 7.057.184 % 9,96  
UFUK 84,25 369.352 % 9,13  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 17,5593 17,5650 % 0,76  
Euro 17,9761 17,9923 % 1,57  
Sterlin 21,0214 21,1269 % 1,03  
Frank 18,0266 18,1351 % 1,31  
Riyal 4,6624 4,6858 % 0,55  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.713 3,08  
Altın Gr. 966 966 6,90  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.541 6.614 -10,00  
Yarım 3.187 3.233 0,00  
Çeyrek 1.598 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,14  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,13  
B. Petrol 106 106 0,12  
Seans Raporu 11:38
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