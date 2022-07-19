***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 11:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN KİMYA BOLAT Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup Başkanı
Gülfem Sena Tandoğan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Barlas Ülkü Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046280
BIST
11:402.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:4017,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1460
|Açılış
|: 17,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5784
En Düşük
17,4264
11:4017,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2756
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:40966,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,02
|Açılış
|: 966,57
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
967,29
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:38
|KLRHO
|12,55
|13.277.557
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.771.169
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|116.805.193
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.057.184
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,00
|20.767.040
|% -4,69
|
|LIDFA
|9,42
|12.423.891
|% -4,46
|
|DERHL
|8,50
|17.173.344
|% -4,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|THYAO
|49,78
|1.288.691.310
|% -0,40
|
|EKGYO
|3,10
|743.801.638
|% 4,38
|
|SISE
|20,72
|608.288.184
|% 0,29
|
|ODAS
|3,54
|419.643.861
|% 1,43
|
|KCHOL
|34,38
|332.452.374
|% 0,23
|
|EKGYO
|3,10
|743.801.638
|% 4,38
|
|ODAS
|3,54
|419.643.861
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,33
|201.857.530
|% -1,37
|
|ZOREN
|1,97
|71.993.646
|% 1,03
|
|SISE
|20,72
|608.288.184
|% 0,29
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5593
|17,5650
|% 0,76
|
|Euro
|17,9761
|17,9923
|% 1,57
|
|Sterlin
|21,0214
|21,1269
|% 1,03
|
|Frank
|18,0266
|18,1351
|% 1,31
|
|Riyal
|4,6624
|4,6858
|% 0,55
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|3,08
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.541
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.187
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,12
|