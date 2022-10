***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma aracı 3000000000 TRY Yurtiçi 15.04.2021 15.04.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBorçlanma aracı 3000000000 TRY Yurtiçi 10.03.2022 10.03.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEZGİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 08.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilKUBİLAY AYKOL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.10.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Trakya Yatırım Holding A.Ş. Gayrimenkul İş Kolu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHASAN KİMYA BOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilÖZCAL KORKMAZ Erkek Yeminli Mali Müşavir 29.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili T. İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü, Bölüm Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve Enaş Enerji Yatırımları A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Casaba Yönetim İşletim İm. İth. İhr. Paz. Tem. Güv. Ulaş. Tic. ve San. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiARZU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011121 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiOĞUZ CEM ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.03.2022 İcrada Görevli Değil İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011121 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİLKAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Aktio Danışmanlık Kurucu Ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011121 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071603BIST